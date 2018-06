La maldita hemeroteca ha vuelto a jugar una muy mala pasada a nuestros políticos. En este caso se trata de José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE. El 22 de enero de 2018, preguntado sobre el posible apoyo de independentistas, Ábalos dijo literalmente: “Los independentistas no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura. Nos apremiaron a que fuera antes del 1 de octubre y no encontraron mas que nuestro rechazo, porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar acuenta de la unidad de nuestro país. No es posible presentarse a una moción de censura con esos apoyos”.







El problema es que, pasados cuatro meses, el PSOE no solo se ha apoyado en independentistas sino también en proetarras (Bildu) y, por supuesto, de la extrema izquierda populista de Podemos, esto último desmentido por Pedro Sánchez hace tiempo:







Se ve que, una vez más, los políticos son víctimas de sus propias palabras y, algunos, no tienen problemas en desdecirse para llegar a sus fines, usando los medios que hagan falta y llegando a mentir.