El creador de "Pig Demont": "Es increíble que un tipo fugado se haya preocupado por un mindundi de Málaga"

Alberto González, creador de Pig Demont, luchará por no volver al paro. Lo hará ante un gigante, llamado Carles Puigdemont que ha interpuesto una demanda contra su empresa "Pig Demont". Peleando por su futuro, decidió crear su empresa en diciembre de 2017, para vender jamón ibérico, paletillas y vinos a través de Internet, productos 100% andaluces. Una empresa que tiene por bandera un cerdito con gafas y pelo al estilo de Carles.

Alberto contó su historia por primera vez en 'Herrera en COPE'. Esta primicia ha provocado que cada día le lleguen más y más mensajes: "Estoy abrumado, me han llamado de muchos platós de televisión y he dicho a todos que no quería ir, todo esto me está superando". Pero también le ha reportado grandes beneficios: "Me han entrado 30 pedidos en un día, cuando lo normal es que entren uno o ninguno. Pero bueno, nada que me permita retirarme".

Sin embargo, no todo han sido cosas positivas. Desgraciadamente, el creador de la empresa ha recibido numerosas amenazas por parte de los independentistas: "Lo más triste es que me han llegado muchas amenazas, y no he hecho nada malo. Esta situación me está superando". Por el contrario, cada día le llegan mas muestras de cariño: "Hay mucha gente de todas partes que me están apoyando, y me están mandando mucho ánimo".

En lo que respecta al ex president de la Generalitat Alberto ha comentado: "Es increíble que un personaje fugado de la justiciase ha preocupado por un mindundi de Málaga, que lo único que quiere es sacar su trabajo adelante con mucha honra. Voy a pelear por todo, contra un gigante, porque yo no he hecho nada malo".

Finalmente, Alberto está a la espera de la decisión del juez, pero de momento el nombre se queda como está: "A mi abogado y a mi nos han dicho que debemos cambiar el nombre, de momento no. Ahora solo puedo comercializar el stock que tengo, porque si fabrico nuevo merchandising con los logos, y dentro de dos días me lo prohíben, me quedo sin nada" ha finalizado.