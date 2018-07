COPE descubre la sede del nuevo Presidente del PP

Es la primera vez que el Partido Popular elige a su Presidente a través de elecciones primarias. Los militantes ya votaron, ahora queda por delante otra el voto de los compromisarios. ¿Quién ocupará la silla de la Presidencia del partido? Esta es la pregunta dentro y fuera de Génova 13. Pero, en COPE también nos hemos preguntado:

¿Cómo es el lugar de trabajo del próximo Presidente del PP?

Saénz de Santamaría o Casado tendrá su despacho en la última planta de la sede. Presidencia y Secretaría General comparten el séptimo piso. Por debajo de ellos está la Tesorería y Gerencia Nacional. En la quinta planta trabajan miembros de Nuevas Generaciones, Estudios y Programas, y Comunicación. El cuarto nivel es para la Coordinación General, la Organización Electoral y las Relaciones Exteriores. Los despachos de Política Social y Política Local y Autonómica están justo encima de la Sala de Juntas y Prensa.

La planta baja, en la que se encuentra la Oficina de Atención al Ciudadano y la Sede Regional del PP de Madrid, divide este edificio. Por encima, las plantas nobles. Por debajo, cuatro niveles más.

Curiosidades

Entrar en Génova para mostrarte cómo es por dentro te hace caer en detalles que en otras ocasiones se te pasan por alto.

1. Flirteo con el naranja

De 2004 a 2007, el color que hoy asociamos a Ciudadanos estuvo presente en la marca corporativa de los populares. De hecho, Mariano Rajoy llevó alguna que otra prenda de ese tono en aquella época.

Sorprende que el naranja siga estando presente en sus instalaciones. La planta baja, la zona de prensa en el segundo piso...

2. " Derecha absoluta, debacle socialista"

Con este título, el periódico 'Público' abría su portada el pasado 21 de noviembre de 2011. Mariano Rajoy ganó las elecciones generales -del 20 de noviembre- a un PSOE liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los populares no olvidan esta portada. Siete años después 'Público' y su título "Derecha absoluta, debacle socialista" ocupa un lugar destacado en la zona de prensa situada en la segunda planta.

3. Pelota de pilates o fitball

No me refiero a hacer deporte en la sede del partido. Las jornadas son largas para los político, para las personas que los acompañan y también para los que se quedan trabajando "de puertas hacia dentro". Muchas horas, muchos ratos sentados evaluando informes, escribiendo notas, haciendo llamadas... y alguno que otro busca la manera de que su espalda no sufra.

4. Office

Pues sí. En Génova también hay un cuarto en el que los trabajadores pueden prepararse un café, cogerlo de la máquina, hacerse un bocadillo... No es muy grande, no da al exterior y no tiene ventana pero ... precisamente por ser tan discreta puede que sea la habitación de los cotilleos .

5. La sala de prensa

Esa sala en la que los periodistas esperamos la comparecencia de un miembro del PP. Esa sala azul que ves en televisión desde la perspectiva del periodista te la mostramos desde la persepectiva del político. Por cierto, no es tan grande como puedes pensar.

6. ¿Dónde se reúne la Junta directiva?

No pudimos entrar ni grabar esta sala. El caso es que está en obras y anda todo manga por hombro. Qué curioso, ¿no? La sala donde se reúne la Junta directiva del PP se está remodelando y solo faltan quince días para conocer quién es el Presidente del partido. ¿Anécdota o casualidad?