Consejos para afrontar con éxito la selectividad PAU 2018

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU-SELECTIVIDAD) comienzan en unos días en toda España. En cada comunidad autónoma varían las fechas, pero en general del 5 al 14 de junio todos los estudiantes se presentarán a los exámenes con niveles de ansiedad muy elevados. Esa ansiedad que muchos llaman nerviosismo se puede controlar siguiendo estos consejos prácticos.

El profesor Fernando Miralles es profesor de Psicología en la Universidad CEU San Pablo, y experto en ansiedad en exámenes y oposiciones y recuerda que “Es importante recordar que un 91% de los estudiantes aprobaron el curso pasado en los exámenes de junio”. Cabe preguntarse que porqué no va a ser tu caso o el de tu hijo.

Y es que llegados a este punto cuando un joven se presenta a la PAU, se presenta toda la familia con lo que ello conlleva. El profesor recuerda que en la mayoría de los casos la familia es un importante puntal en un momento como este, y el estudiante se presenta con el apoyo incondicional de su familia, profesores y “lo más importante, llevan dos años estudiando para obtener buenas notas y aprobar este examen”.

El profesor Miralles aporta estos consejos tan útiles como efectivos:

Antes del examen

- Encuentra un sitio adecuado para estudiar y que esté cercano a casa para no perder mucho tiempo en desplazamientos. Si puedes estudiar en casa mejor, así tienes todo el material que necesites a tu alcance.

- Lleva tu agenda organizada y así sabrás qué tienes que repasar cada día.

- Cada día, empieza a estudiar las asignaturas que peor se te den o que menos te gusten, así cuando estés cansado podrás estudiar mejor las asignaturas que más te gusten.

- Aprende a estudiar con una buena técnica (recuerda los pasos: lectura rápida, lectura comprensiva, subrayado, esquema/resumen y estudio con reglas nemotécnicas y memoria fotográfica).

- Realiza alguna técnica de relajación antes de acostarte o haz algo de gimnasia. Vale con saltar 5 minutos a la comba.

- Que nunca se te olvide que tienes el apoyo de tus padres, familiares, amigos y profesores.

- No tomes fármacos ni bebidas que te ayuden a no dormir. El alcohol, mejor no probarlo.

- Intenta conseguir información sobre exámenes de años anteriores, así podrás hacer simulacros de la prueba.

- Visita días antes el lugar donde vas a hacer el examen, para evitar miedos infundados y sorpresas de última hora, y haya una mínima posibilidad de llegar tarde a los exámenes.

- El día del examen, antes de la prueba.

- Ve con tiempo al lugar del examen y, si puede ser, en trasporte público. El día de la prueba, muchos padres llevan a sus hijos a la universidad y se forman atascos increíbles que ayudan a aumentar la ansiedad.

- Desayuna bien, lleva agua y algo sólido por si la prueba o el tiempo de espera se alarga.

- Evita un repaso en profundidad, ya que esa información ya está almacenada en tu memoria.

- No comentes el temario con tus amigos, pues saldrán preguntas tan difíciles que ni el profesor se habrá planteado poner en el examen.

- Evita hablar con amigos que estén muy nerviosos, ya que pueden transmitirte su intranquilidad y ellos acabarán aún con más ansiedad.

-Si notas que estás nervioso, empieza las técnicas de relajación y respira con el abdomen.- Durante la realización de la prueba.

- Lee todas las preguntas y, si hay alguna que no entiendes bien, consulta al examinador.

- Comienza el examen por la pregunta que mejor sepas, así irás consiguiendo puntos y aumentarás tu seguridad durante el examen. Al mismo tiempo, tu cerebro irá buscando las respuestas al resto de preguntas que has leído.

- Llévate un reloj y controla en todo momento el tiempo que queda de examen.

- Debes exponer cada idea en un párrafo y subrayar las ideas más importantes.

- Si es posible, deja algo de tiempo para repasar, en especial las faltas de ortografía; si no estás seguro de una palabra, siempre habrá un sinónimo.

-Si te quedas en blanco o te pones nervioso, intenta parar y escribir en un folio 15 palabras que empiecen por la misma letra; así desconectarás un momento del examen.

Después del examen

- Celebra que el examen ha finalizado y que lo normal es que lo hayas aprobado. Recuerda que el 95% de los que se presentan, aprueban, y que lo peor que puede pasar es suspenderlo (suspenden menos de un 5%). En poco tiempo volverás a tener el mismo examen, con el mismo temario, el mismo tiempo para hacerlo y habrás podido repasar todo más despacio.