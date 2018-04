Carmen Lomana. Vestidos que sin palabras hablan...

Carmen Lomana es una mujer con estilo propio. Y su 'armario' ha pasado a mejor estancia, porque ya no tiene armarios tiene habitaciones. En un acto de generosidad del que todavía se sorprende, Carmen ha sacado 77 de sus mejores trajes y los ha tenido expuestos durante dos meses en el Museo del Traje de Madrid. En ese tiempo aseguramos que ha ido a mimarlos desde los maniquíes, a sacudirlos y tenerlos siempre en perfecto estado para hacer soñar a todo el que se podía delante de uno de ellos.



Un día lluvioso de este raro abril, me recibe en el Museo del Traje con lo necesario para captar el presente inmediato. La colección de su armario, que se convertía en piezas de museo, no pasará desapercibida en la historia de la moda en este país, como tampoco la oportunidad que ha dado a muchas personas de ver tan de cerca grandes piezas de firmas de la alta costura.



Sin embargo, la petición que le hice a Carmen era tan excéntrica como uno de sus trajes favoritos de Alexander McQueen. Este micrófono de COPE venía con un propósito: escuchar a los vestidos, a saber qué historia tenían detrás. Porque para el que aún no lo sepa, Carmen Lomana le habla a cada uno de ellos y su complicidad causa verdadera admiración. Hubo trato y así es como surge esta breve ópera de cuatro actos que simbolizan las cuatro perchas que revisten el alma de Carmen la nuestra, Lomana, no la de Bizet.





Primer Acto : Las apariencias sí importan



Se abre el armario o mejor dicho las habitaciones. Para telones ya está todo el despliegue de maniquíes haciendo alarde. En este primer acto conocerás cuál fue el primer vestido que lució Carmen Lomana, el primero de todos, que no está en el museo pero sí lo lleva siempre puesto en su corazón. Un vestido de noche de su madre que le quedaba impecable y que llevó el día de su puesta de largo.



Sobre el buen gusto y la elegancia hay mucho escrito, pero según Carmen Lomana “las apariencias sí que importan”, ella lo aprendió de niña cuando acudía a las boutiques con su madre a elegir sus propios vestidos. Ya por aquel entonces era una niña muy exigente con los detalles.

Segundo Acto: Disciplínate y vencerás

Es la primera norma que está colgada en el perchero de cualquier habitación de su casa. Pero ¿Cuál fue el inicio de esta colección? ¿Dónde empieza el armario de Carmen Lomana?

“Vestirse, arreglarse es una disciplina. La disciplina es una forma de darte a los demás”

La primera adquisición de Carmen fue un 3x1. Se gastó el dinero de un regalo en Londres cuando tenía 19 años y se enamoró de tres piezas originales y clásicas de Yves Saint Laurent. Una camisa, un pantalón y una sahariana de terciopelo. Antes de llevarse todo y pasar por caja Pink Floyd sonaba en su cabeza mientras se miraba al espejo en el probador. Entre otros recuerdos de aquella época está uno de los últimos conciertos que dio la banda, en el palacio de un Lord Inglés donde jóvenes acamparon durante dos días y Carmen también estaba. Para ella la relación música, moda y amor es indiscutible.





En este segundo acto están los vestidos favoritos. Siempre o casi siempre de Oscar de la Renta, porque coincide que son los más piropeados en las galas y fiestas especiales a las que ha ido.



No hay tiempo para pestañear mientras ella cuenta y traduce los susurros de sus vestidos. De Londres a EE.UU. en un par de flashes. Vestidos con firma de Hollywood de los que está muy orgullosa también tienen el privilegio de lucir en su colección. La tentación vive ahí y no arriba como dice el título de la película de Merilyn Monroe. El diseñador de la actriz icónica también está en este armario.La moda americana tiene su propio espacio. “No ha habido una època tan elegante como la de los 40-50 en América, una moda que se acercaba mucho al estilo de calle, muy natural”.





Tercer Acto: La elegancia se viste de coco Chanel



La colección que Carmen tiene de la diseñadora Coco Chanel es inabarcable. Pero ha procurado elegir para esta ocasión única los vestidos de Chanel que pertenecen a una colección muy poco conocida. Uno de ellos, negro con motivo gótico es el que más llama la atención. El vestido que llevó a la boda de Alaska y Mario es firma Chanel, y ese vestido ha vivido cosas inconfesables.



Los vestidos más fiesteros: el vestido rojo de Valentino con el que conoció a Antonio Banderas, con ese vestido le dedicó 'La Unión' hombre lobo en París. Y otro de David Delfín que le hace sentir muy feliz. “A David le adoraba y le adoro siempre en mi memoria. Cada vez que me pongo algo de él me emociono porque nadie muere mientras le sigamos recordando”.





Cuarto Acto: El amor realza la belleza y se reinaugura cada noche de octubre en el Teatro Real



Un vestido de Loewe. A un lado el la Plaza de Oriente al otro el nuevo Teatro Real después de la obra que supuso un antes y un después. Ahora que se celebra el bicentenario del Teatro Real, Carmen Lomana recuerda su reinauguración. Quiénes estaban allí, la música que sonó, la azotea del teatro y el cóctel que fue infinito. “Fue un acontecimiento social muy importante. Una noche mágica, inolvidable, una noche muy alegre. Iba con mi marido Guillermo”.



Es en este cuarto acto donde descubrirás que detrás de cada vestido hay una Carmen Lomana a la que quizás nunca habías llegado. Esta es la ocasión de hacerlo porque abre igual que su armario su alma: “Sentimentalmente es muy importante el vestido que llevé esa noche, fue el último que me puse en la ultima fiesta antes del accidente de mi marido. De esto hace 20 años, pero siempre que veo este vestido de Loewe me trae muchos recuerdos”. Los recuerdo también nos visten y los sentimientos son los únicos capaces de hacer brillar a un vestido: “Una mujer nunca está tan bella como cuando va cogida del brazo del hombre que quiere, es así”.





Hay una prenda de la que nunca prescinde Carmen: la alegría. Ese es su complemento diario y lo mejor es que lo presta al que tiene delante con cada sonrisa y palabra amable. “Detrás de cada pieza indudablemente hay un acto de amor”, cuenta totalmente convencida.



Sabe que muchas de las personas que han pasado por el Museo del Traje se han imaginado con sus vestidos. Sabe que sus vestidos han hecho soñar a muchas personas y eso es porque el cariño también se transmite a través de los tejidos, costuras, pliegues y colores.



En esta breve ópera tampoco cae el telón.



El libreto solo hace una pregunta final:



¿Por un vestido de Lomana darías lo que fuera? Por un vestido de ella, ya te digo yo, que aunque solo uno fuera...