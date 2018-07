Carolina y Carlos: dos gurús digitales con una cosa en común

Carlos fue el primero y sus tuits no dejaban indiferente a nadie. Sin dejar de tratar temas serios, estaban llenos de ironía, humor y guiños a la actualidad: series, películas, videojuegos, frases de personajes... Carlos no se perdía ni una y logró darle un perfil distinto a un perfil que corría el riesgo de ser muy serio dado el cuerpo al que representaba. Sus tuits eran retuiteandos al instante y dados como favoritos por centenares de personas. Unas veces con mayor acierto que otras, todo hay que decirlo.



There's something strange In you neighborhood ♫♪ Who you gonna call?♩♬ Ghostbusteeers!!♬♪?¡Anda YA! 091: AYUDA SEGURA pic.twitter.com/XFKgr3vVO4