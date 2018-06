Bertín Osborne: "¿Por qué no van todos los inmigrantes a la mansión de Pablo Iglesias?"

En un programa de la cadena Distrito TV el polifacético Bertín Osborne ha criticado la llegada a Valencia de los inmigrantes del Aquarius ¿vamos a ayudar a todo el mundo? Porque si les vamos a dar sanidad, vivienda, educación... vamos a arreglar primero el drama de los españoles", se ha preguntado "¿Por qué no van todos a la mansión de Pablo Iglesias? Es muy grande, 500 metros cuadrados, y la Moncloa es grande. Que no vendan una falsa solidaridad con el dinero de los demás", añadía el presentador. "Esto no es Suiza, macho. ¿Qué porcentaje de parados tenemos en España? Eso hay que verlo. Que hay muchos españoles que no tienen donde caerse muertos", señalaba en el transcurso de un debate en el programa Los Intocables presentado por Javier Algarrala en la cadena.

En este sentido el presentador y cantante se refería al 'casoplón' que el líder de Podemos,Pablo Iglesias, y la portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero, en el municipio madrileño de Galapagar. "Me gustaría que la casa de Iglesias fuera más grande para que después no diga que los que tenemos casas grandes las hemos mangado", respondía.

Osborne también ha tenido palabras para la decisión del Gobierno de reactivar la exhumación y traslado del del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos: "Me la suda donde esté. Que creen empleo y se lleven a Franco al jardín".