El Bernabéu canta al ritmo de Operación Triunfo

El Bernabéu ha cantado al ritmo de Operación Triunfo con el concierto solidario "OT Bernabéu: Caminando Juntos", una cita multitudinaria, y también intergeneracional: la nueva hornada de 'triunfitos' ha compartido escenario con Raphael, Bustamante e incluso con Rosa. El concierto más multitudinario de la gira de OT -alrededor de 65.000 entradas vendidas, según la organización- ha llenado de música, aplausos y vítores la casa del fútbol con las voces de Amaia, Aitana, Miriam, Alfred y compañía, que ya actuaron en Madrid en la segunda cita del tour, el pasado 17 de marzo en el Palacio de Vistalegre.

Además de la música -que esta vez ha incluido temas propios de los concursantes-, en esta templada noche de verano ha acontecido otra cosa no muy habitual en un estadio: las banderas LGTB han inundado las gradas y también han llegado al escenario, por donde han ido pasando Pastora Soler, Luis Fonsi y Zahara. David Bustamante ha regresado al campo madrileño en este concierto solidario, cuyos fondos irán a la Fundación Real Madrid, para cantar "Por debajo de la mesa" junto a Ana Guerra -quien ha anunciado que en una semana presentará su primer trabajo-, y el puertorriqueño Luis Fonsi se ha emparejado con Aitana en "Échame la culpa".

Antes Tony Aguilar ha sido el encargado de amenizar la espera pinchando temas para caldear el ambiente casi festivalero -la mitad del césped se ha reservado para darle ese aire desenfadado y ha habido asistentes que no han dudado en tumbarse-, en esta cita que a las 21:00 ya era "trending topic" en Twitter. "OT Bernabéu: Caminando Juntos" ha hecho las veces de cantera musical con la actuación de Belén Aguilera, ganadora de un concurso para elegir al telonero de la noche. Después Tony Aguilar ha anunciado a una artista sorpresa: la primera "triunfita" de España, Rosa López, ha interpretado "Al fin pienso en mí". Cinco minutos después de las 22:00 horas, la nueva generación de OT salía a escena entre vítores y empezaba la velada con una declaración de intenciones: "Mi gran noche", con Raphael incluido, ha vibrado en el Bernabéu, donde, de los gritos de la parroquia, a ratos apenas se escuchaba a los protagonistas.

La fiesta ha continuado con la grupal "I'm Still Standing", y con Ricky y su ya casi propia "Let me entertain you", en la que el cantante ha aprovechado las fechas del Orgullo LGTB para gritar "arriba el amor" y besar después a un bailarín. La incontestable ganadora del reality, Amaia, ha continuado a dúo con Ana Guerra cantando "Todas las flores"; Mireya y Juan Antonio han hecho lo propio con "Corre" y luego ha sido el turno, con la bandera arcoíris en el micro y con "The Voice Within", de Marina. Pastora Soler ha acompañado a Nerea con "Quédate conmigo", pero el auténtico clamor ha llegado con Amaia, en solitario y al piano acompañada con los flashes de sus seguidores, con el tema que la hizo ganadora de OT 2017: "Miedo".

Y más ha vibrado el Bernabéu, si cabe, cuando la joven navarra ha introducido en el escenario a Zahara y Aitana para "Con las ganas". El público ha siseado al fondo norte para escuchar a tres voces esta balada de la cantautora de Úbeda. Han continuado la fiesta "Euphoria", "Million reasons", "Symphony", "Cenizas", "Madre tierra", "Issues" y "No puedo vivir sin ti", por primera vez con "esperado" y atronador beso de Aitana y Cepeda. Una novedad, la de los temas propios, para este concierto, donde el repertorio llega a casi cuarenta canciones -excepto hoy, todas cantadas en el concurso- que intentan siempre ser equilibradas para dar voz a todos los "triunfitos".