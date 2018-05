Barrios orquestados: Cuando la música te rescata del barrio

Barrios Orquestados es un proyecto del director Jose Brito, uno de los grandes violonchelistas españoles criado en un barrio de Canarias. En 2012 se le ocurrió la feliz idea de ser una alternativa socio cultural para barrios periféricos de Gran Canaria y Tenerife.

Actualmente son 400 chavales los que se benefician de este programa de intervención social en 10 barrios canarios. Empezaban en 2012 sin apenas instrumentos. Kevin Santana recuerda como se presentó a las pruebas. No tocaba más que la faluta dulce del colegio, pero tenía claro que quería aprender a tocar la guitarra. “Cuando llegamos solo había algunos instrumentos y empecé con el violín. La primera vez que vino un profesor de chelo a clase, me enamoré, es a lo que me quiero dedicar”. Aunque parezca un discurso adulto Kevin tiene tan solo 17 años y todo un potencial profesional ligada a la música. De hecho el próximo año disfrutará de una beca en Alemania.

Kevin dice que la música y este proyecto de Barrios Orquestados le ha cambiado la vida. “Ha cambiado mi vida personal. Ahora sé el rumbo que quiero tomar, sé lo que quiero estudiar, ha cambiado mucho mis amistades mi entorno...”

De eso se trataba. Cuando José Brito puso en marcha este proyecto tenía claro que “yo soy un chico de barrio, viví esa vida y la recuerdo con mucho cariño, eso me seguirá acompañando independientemente de que hay otras perspectivas. Doy clases en la universidad y en el conservatorio...pero hay algo cuando estoy con estos chavales que me llena, que me colma y no hay dinero para pagar eso que siento ni en muchos concierto por todo el mundo”. Brito explica que es una constante en cualquier parte del mundo, que los barrios de las periferias tienen menos oportunidades en cuanto a recursos y posibilidades culturales. Por eso surge Barrios Orquestados.

Durante la semana los 400 chicos y chicas estudian de lunes a jueves música e instrumento y una vez al mes quedan para actuar e interpretar sus temas. De estos 400 niños, 63 han sido elegidos no sólo pro su virtuosismo, sino también por su constancia, esfuerzo y perseverancia, para actuar este fin de semana en el Auditorio del conservatorio Teresa Berganza en Madrid. Es la primera vez que dan el salto a la Península, probablemente no será la última.