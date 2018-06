Barcelona con la Selección: "Colau nos impidió poner la pantalla gigante en un espacio público"

El primer partido de la Selección Española en el Mundial de Fútbol ante Portugal, que se celebrará el próximo viernes, se podrá ver en una pantalla gigante al aire libre, según ha informado la plataforma Barcelona Con La Selección (BCLS).

TRECE ha podido hablar este jueves con uno de los representantes de Barcelona con la Selección, Antonio Llamas: "Mañana a partir de las 18:00 abrimos las puertas del campo del Àliga, situado en la plaza Alfonso Comín. Esperamos que sea un exitazo, más o menos calculamos que vendrán entre 1500 y 2000 personas".

En un primer momento, se especuló con poner la pantalla en un espacio público, pero al final Ada Colau no lo permitió: "Lo que hemos solicitado es un espacio público, no pedíamos subvenciones ni nada. No ha sido posible pero hemos encontrado un espacio privado en el que podemos ponerla, y los permisos están tiodos correctos".

A su vez ha comentado que la comunicación con la alcaldesa de Barcelona es más fluída que cuando se celebró la Eurocopa de 2016: "Este año ha habido más comunicación que hace dos años, ellos nos dieron la posibilidad de dar la semifinal y final. Pero a lo mejor, lo que no querían es que se emitieran los partidos de España desde el principio. Lo que queremos es demostrar que esto va a ser un éxito y así, después, podamos trabajar mejor para los próximos partidos".

Finalmente, Antonio explicó los partidos que se van a poner en la pantalla gigante: "Vamos a poner este primer partido y luego a partir de octavos todos los que dispute España"