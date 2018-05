El Ayuntamiento de Madrid y el Mutua Madrid Open inician las negociaciones para renovar el contrato

De hecho no hay negociaciones con los alemanes. Los únicos contactos, que ya están en marcha, son entre Gerard Tsobadian, el capo del torneo, y el coordinador del Ayuntamiento, Luis Cueto. Estamos aún en una etapa previa, de declaración de intenciones. Todavía no hay condiciones sobre la mesa. Eso no quiere decir que desde dentro del MUTUA sean optimistas cara a renovar un contrato que acaba en 2021, pero que los promotores necesitan saber si seguirá en Madrid. ¿Por qué? Pues porque trasladar un torneo de este tipo a otra ciudad supone un proceso de entre 2 y 3 años.

También el Ayuntamiento parece dispuesto a cambiar su actitud de hace unos meses. Recordemos que el gobierno de Ahora Madrid incluso llevó a los tribunales los contratos de Gallardón con este torneo, denuncia que el juez ni siquiera admitió a trámite. Ahora, ante la presión del resto de grupos municipales y también de la opinión pública, han dado un paso adelante. Con esa línea roja de no hipotecar con un contrato largo a un futuro equipo de gobierno. Y un paso para intentar evitar, quizás, que la alcaldesa Manuela Carmena se lleve este domingo en la entrega del trofeo la pitada del pasado año.