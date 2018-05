Rocío, testigo del atentado en París: “No me atrevo a salir a la calle”

Un hombre armado con un cuchillo mató a una persona este sábado en París e hirió a otros cuatro antes de ser abatido por disparos por los agentes de la policía francesa. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital George-Pompidou en estado de gravedad. El ataque tuvo lugar en la Rue Monsigny, una calle angosta cerca de la conocida como la zona de Ópera, en pleno centro de la ciudad parisina. Son varios los españoles que viven en barrios cercanos. Es el caso de Rocío, una joven que contaba a la Cadena COPE pocos minutos después del ataque como se vivía el ambiente en la zona próxima al suceso y la tensión producto del atentado. “He escuchado varias ambulancias por mi calle. Y, bueno, iba a salir esta noche, pero al final no salgo, porque es que han cortado todas las líneas de metro y yo no me atrevo a salir”.

Los medios locales han confirmado que el atacante es un joven ruso de 20 años, de origen checheno, y que había obtenido la nacionalidad francesa hace 10 años. La propia familia del autor del atentado ha sido puesta bajo custodia policial y, según apuntan los mismos medios, los servicios secretos franceses tenían fichado al joven por su cercanía con un hombre que estuvo en Siria, aunque carece de antecedentes policiales. La Fiscalía antiterrorista abrió una investigación por “asociación terrorista criminal”, así como asesinato y tentativa de asesinato. Además, el fiscal de París, François Molins, ha confirmado que la razón de abrir esta investigación antiterrorista es que el sospechoso gritó Allah Akbar (Alá es grande) antes de ser abatido.

El Daesh ha reclamado la autoría del ataque, y ha asegurado en un comunicado que el abatido es un “soldado del Estado Islámico”.

El ministro del Interior francés, Gerard Collomb, ha confirmado que el único fallecido fruto del ataque es un joven de 29 años, mientras que los dos heridos graves tienen 34 y 54 años, respectivamente.