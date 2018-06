Así es la empresa "Pig Demont" que vende vino "Rufián"

La web creada por el joven malagueño Alberto González arrasa en Internet, tras la demanda impuesta por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Alberto ha pasado esta mañana por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para asegurar que su intención no era molestar ni insultar. Y defiende que su logo es un simple cerdito con gafas y pelo negro. Un 'look' similar al que caracteriza a Puigdemont. Sus abogados ya han dejado constancia de que su imagen nada tiene que ver con la del ex president.

Pero lo verdaderamente importante para este joven malagueño, es sacar adelante su negocio. Se trata de un e-commerce en el que vende principalmente jamón y vino.

El producto principal es el jamón y las paletillas. La pata de jamón de Guarrillo Negro, "jamón de autor", la podemos encontrar por 235 euros, y sí queremos acompañarlo con un vino, Alberto ofrece un pack de pata de jamón, con un vino espumoso "Rufián" por 239 euros. Por otro lado, las paletillas de jamón se pueden adquirir por 100 euros.

En el apartado de vinos destaca por encima del resto el espumoso "Rufián". Hay disponibles packs de dos, tres y hasta seis botellas, por precios que van desde los 17 euros hasta los 45 respectivamente.

Próximamente la web ya anuncia su expansión. En las próximas semanas estarán disponibles una variedad de quesos y aceites de oliva para la venta.

Pero también ha añadido dentro de esta peculiar página web un apartado en el que vende productos de otras empresas productoras, para hacer de intermediarios, y venderse también a través de Internet.

Alberto González define así su empresa: "Este proyecto nace del sentimiento y del orgullo de ser andaluces y españoles, 'Pig Demont', pretende dar a conocer a los consumidores las auténticas joyas de nuestra gastronomía, productos artesanales, ecológicos, de una altísima calidad, elaborados con métodos tradicionales, dónde la mano del artesano consigue un producto de calidad superior".