Ana Rosa carga contra Pedro Sánchez: “Fue muy duro con Max”

En su primera entrevista como presidente del Gobierno, tras 17 días en el cargo, Pedro Sánchez ha anunciado que pretende agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020. También ha asegurado que quiere reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en julio y que ve "razonable" el traslado de los líderes independentistas a cárceles catalanas. Sobre la polémica del Valle de los Caídos, ha confirmado que exhumaran los restos de Franco.

"Lo lógico es que se haga un pequeño cuestionario a alguien que va a ser ministro"

En cuanto a lo sucedido con Màxim Huerta, el presidente del Gobierno dijo que "si me lo hubiera contado, no lo hubiera nombrado". Ana Rosa Quintana en su programa ha respondido a Sánchez: "Fue muy duro lo que dijo de Max". Por su parte, el periodista de 'El Confidencial', Fernando Garea, lo ha calificado como "despectivo y frío" con el ex ministro de Cultura y Deportes.

La presentadora también ha analizado el lio que se formó nada más comenzar su legislatura: "A Pedro Sánchez se le creó una crisis que el cerró en pocas horas", en referencia a Huerta. Y continuaba: "Pero no puedo entender que cuando uno va a nombrar a un ministro, no se hagan un mínimo de comprobaciones, como por ejemplo, que no se tengan juicios pendientes o no tener un pasado de maltrato".

Ana Rosa cree que son cosas básicas que tiene que hacerse de aquí en adelante: "Lo lógico es que se haga un pequeño cuestionario a alguien que va a ser ministro. Hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro, porque en el cara a cara la gente no miente" concluía la presentadora de Telecinco.