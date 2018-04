Algunos consejos para aprobar un examen tipo test (sin haber estudiado)

Ya sea en un examen del colegio, de la universidad, del carné de conducir o de una oposición en concreto, es cada vez más frecuente que se midan los conocimientos de los alumnos o estudiantes a través de los exámenes de tipo test. También está establecido como norma no escrita que equivocarse en la respuesta provoca que se baje la nota, que no es más que una forma de disuadir al alumno de contestar al azar. Esto también implica que el alumno se piense más de dos o tres veces contestar una pregunta, y no rellene todas y cada una de las cuestiones. Con todo esto, ¿hay alguna forma matemática, estadística o psicológica de acertar un alto porcentaje de respuestas sin estudiar concienzudamente la materia en cuestión? Pocas veces sonríe la fortuna si uno no pega un palo al agua, pero aquí van una serie de consejos para, por lo menos, no hacer el ridículo en un examen de tipo test y contestar con inteligencia.

"Todas las respuestas anteriores son verdaderas" suele ser una respuesta correcta

Hay una creencia muy arraigada en el inconsciente colectivo, incluso es comidilla en los debates de la sabiduría popular, que dice que esta afirmación es siempre falsa. Esta opción suele ser, debido a esta creencia, una de las más rechazadas en los exámenes de tipo test. Sin embargo, en más del 50 por ciento de los casos, esta es una respuesta que te orienta hacia éxito a la hora de aprobar el examen.

Como no todos los profesores son iguales, es probable también que sea todo lo contrario, que esta respuesta sea falsa. Esta fórmula también la emplean con asiduidad los profesores para abarcar más materia en una misma pregunta, y aprovechan la combinación de conocimientos que no necesariamente tienen que hablar de lo mismo. Pero oye, si cuela, cuela.

Olvídate de las respuestas extremas o con expresiones ambiguas

Las respuestas que se diferencian considerablemente del resto suelen ser, normalmente, falsas. Pero también, por otra parte, son falsas aquellas respuestas que se parecen demasiado o que pueden dar lugar a ambigüedad respecto al planteamiento de la pregunta. No olvidemos que los profesores, por regla general, son mayoritariamente partidarios de evitar líos y confusiones con respecto al alumno.

La razón no es otra que la de evitar que haya alguna queja durante la corrección del examen por la ambigüedad planteada y señalada de la respuesta que es correcta. Palabras como "nunca" o "siempre" no suelen ser buenas consejeras durante la travesía de un examen de tipo test.

Señala la opción más larga y más concreta posible

Los encargados de diseñar los exámenes de tipo test tienen que asegurarse casi al cien por cien de que las respuestas correctas son irremediablemente ciertas, precisamente por lo explicado en el punto anterior. Esto implica que los profesores tengan que emplear un lenguaje más concreto y más calificativo, lo cual deja entrever una posibilidad de acertar si no tienes la respuesta clara.

Por el contrario, los profesores -siempre por norma general- suelen dedicar menos tiempo y esfuerzo a redactar las respuestas que pueden ser falsas. Estas, como no podría ser de otra manera, es altamente probable que sean más vagas y más cortas. O dicho de otra manera: para mentir hacen falta menos palabras que para decir la verdad. El profesor quiere asegurarse de que la respuesta correcta no dé lugar a polémicas o a ejércitos de alumnos concentrados en las inmediaciones de su despacho una vez publicadas las calificaciones del examen de tipo test.

Fíjate en las respuestas anteriores y posteriores

El procedimiento considerado ideal para realizar un examen tipo test es, siempre, contestar en primer lugar a las preguntas que de buena mano conocemos con certeza. Aunque no hayas estudiado, es muy complicado que contestes niguna pregunta, a no ser que te hayas equivocado de asignatura o carrera. Pero eso es otra historia. Una vez hayamos hecho esto, tenememos que centrarnos en las preguntas que faltan por responder.

Aunque haya muchos profesores que presuman de diseñar exámenes tipo test completamente al azar, la mayoría de los exámenes de los profesores siguen preparándolos de forma "humana", a no ser que sea un extraterrestre, lo cual es altamente improbable. Por lo tanto, es poco probable que una misma opción se repita en dos preguntas consecutivas.