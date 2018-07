El acoso a las reporteras del Mundial de Rusia

El acoso a las periodistas que están cubriendo el Mundial de Rusia se está convirtiendo, lamentablemente, en un tema de actualidad. Mujeres que están cumpliendo con su trabajo en la calle, realizando alguna conexión, cuando algún desconocido se acerca sin permiso y las violenta. El último caso es el de la reportera de Mediaset, María Gómez, que lo denunciaba así a través de twitter.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

Precisamente, hace unos días, la propia María Gómez denunciaba en directo en televisión esta situación, que sufren muchas de las compañeras que están cubriendo esta cita mundialista.

"Basta ya de este tipo de hombres, no estamos esperando besos que no pedimos" Nuestra compañera @maria__gomez denuncia el acoso machista contra reporteras del Mundial ������https://t.co/U1Taq0Q5Fp — Fútbol Mediaset (@FutbolMediaset) 27 de junio de 2018

"Es necesario decir que basta ya de esas conductas, y es importante decírselo a la gente, a los aficionados. Somos profesionales y merecemos respeto". Son ya cuatro los casos de acoso a periodistas mientras cubren la información del Mundial, una situación que también vivió la periodista brasileña Julia Guimarães hace unos días.

"No lo hagas. Nunca más vuelvas a hacer eso. No te he dado permiso. No lo hagas nunca. No es educado, no está bien", le explica Guimarães al individuo.