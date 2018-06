6000 donaciones de sangre al día salvan la vida de 80 personas en España

En España dos millones de personas son donantes de sangre, un número que se mantiene activo cada año pero que necesita incorporar donantes jóvenes que sigan salvando vidas. Seis mil personas al día donan sangre y con este gesto 80 personas salvan su vida porque no hay ningún medicamento que sustituya a este elemento vital. Gracias a estos donantes 375 personas recuperan su salud o su calidad de vida. Por ejemplo los enfermos de cáncer reciben el 34% de las donaciones totales.

Convertirse en donante es casi una filosofía de vida. Los hombres pueden donar cada tres meses sangre y una vez al mes plasma, las mujeres sólo tres veces al año. Pero por ejemplo para Ana María se ha convertido en una necesidad “ Me siento orgullosa de ayudar a la gente, sólo pienso que con mi gesto salvo tres vidas, y con eso me da el subidón, estoy deseando que pasen los meses para volver” Ana María cuenta que “siempre voy nerviosa, más que nada por si me echan para atrás por algo y no puedo donar”.

Martín Manceñido Fuentes es el presidente de la Federación Española de donantes de Sangre: “En España afortunadamente se está dando respuesta a las necesidades que se plantean a nivel nacional, se alcanza el auto abastecimiento en todo el territorio nacional”, explica, “lo que nos importa es seguir manteniendo este nivel y seguir incorporando nuevos donantes, 500 personas cada día se convierten en donantes. Es un conjunto de cifras para sentirse satisfecho y agradecido que están resolviendo una de los grandes necesidades asistenciales en España”.

Ana María lleva donando 27 años, en total 61 donaciones. José García veinte años de sus 46 y suma ya 83 donaciones y asegura que no hubo una motivación personal “fue de casualidad, estaba en el ejército y comentaron que hacían falta donaciones y no me lo pensé. Desde entonces voy a donar de manera continua. Mi grupo es poco frecuente soy B negativo, sólo un 2% de la población tiene este tipo de sangre y sé que hace falta y somos tan poco que hay que hacerlo”.

En España las donaciones funcionan gracias a la participación altruista de los donantes, pero también a la labor de las estructuras implicadas como los Centros de Transfusión y asociaciones de donantes. Las Comunidades autónomas con mayor índice de donaciones son Extremadura, Castilla y León, Asturias, Galicia y País Vasco.

Por provincias Álava, Burgos y Valladolid superan las cincuenta donaciones por cada mil habitantes.

Este jueves la Federación Española de Donantes de Sangre, en el Día Mundial del donante, va a rendir un homenaje a los 260 grandes donantes de España que el año pasado llegaron a contabilizar 75 donaciones los hombres y 60 las mujeres. Así mismo se reconocerá la labor de Entidades, empresas o personalidades que colaboran con la Asociación.