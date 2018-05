Actualidad religiosa de la semana: el nombramiento de nuevos cardenales

Como cada semana, el director editorial de COPE, José Luis Restán, ha analizado la actualidad de los últimos siete días en el terreno religioso en 'La Mañana del Fin de Semana' con Fernando de Haro, que pasa por el nombramiento, el domingo pasado, de 14 nuevos cardenales, 2 de ellos españoles.

Estos últimos son Monseñor Luis Ladaria y el sacerdote Aquilino Bocos. El primero es un nombramiento "lógico", según Restán, ya que Ladaria es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de los dicasterios más importantes de la Santa Sede, que suele tener representación en el colegio cardenalicio.

En cuanto a Bocos, el director editorial de COPE ha explicado que se trata de un "reconomiento a toda una trayectoria" de servicio a la vida de la Iglesia. Este sacerdote es un misionero claretiano que supera los 80 años, por lo que ya no podrá participar en un eventual cónclave. Como él, Francisco ha nombrado a otros dos cardenales que sobrepasan esa edad.

Con respecto al resto de nuevos cardenales, Restán ha destacado al patriarca de los caldeos, Luis Sako, quien encabeza la lista, al Monseñor Joseph Coutts, obispo de Karachi, devolviendo la representación pakistaní al colegio más de 24 años después. El director editorial de COPE ha tildado estos nombramientos de "llamativos y muy significativos".

También ha resaltado el nombramiento del limosnero pontificio, el polaco Konrad Krajewski, el más joven, con 52 años. Su labor en El Vaticano es "organizar y gestiona la caridad más inmediata del Papa "sintecho, refugiados). Restán ha recordado cómo este hombre realiza este trabajo: "Se pone un plumas y sale con una bici con voluntarios, gendarmes vaticanos vestidos de paisano por la noche, a llevar paquetes de comida, sacos de dormir, tarjetas telefónicas para que los inmigrantes puedan llamar a sus familias… Todo por cuenta del Papa".

Nota de la subcomisión episcopal de la familia y para la defensa de la vida sobre la eutanasia

De Haro y Restán también han destacado el documento público de la subcomisión episcopal de la familia y para la defensa de la vida sobre la eutanasia, que, según el director editorial de COPE, "sale al paso de un tema que está en nuestro debate público, que ha llegado al Congreso con dos iniciativas, que instan a despenalizarla".

En ese escrito se recuerda el magisterio de los papas: "Es un mal moral". Restán ha explicado, en este sentido, que "no existe un derecho a quitar la vida y no existe un derecho personal a disponer de manera absoluta de la propia vida. Al mismo tiempo, hay que evitar el encarnizamiento terapéutico: una prolongación abusiva de los tratamientos cuando no existe posibilidad alguna de que haya curación".

Asimismo, el director editorial de COPE ha señalado que "la eutanasia no es solo del que la pide, en el caso de que la pida libremente. El Estado tiene una función de tutelar el bien común y la vida forma parte de ello. Y están implicados el personal sanitario y el resto de la sociedad". "La medicina no es para matar, es para cuidar la vida", ha concluido Restán.