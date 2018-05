V.Freixanes, presidente de la Real Academia Galega:" O 17 de maio é un día de festa e de reivindicación da consciencia cívica que debemos ter arredor dun tesouro que moi poucos pobos teñen no mundo: dispoñer dun idioma do noso"

Por los micrófonos de Cope+Vigo ha pasado el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes, con el que hemos hablado de la celebradión del Día das Letras Galegas, su origen y el mensaje que cada año quiere transmitirse.

Afirma Víctor Freixanes que el 17 de mayo "é un día de festa, de afirmación histórica da nosa lingua, a nosa cultura, do noso patrimonio histórico". Pero añade que además debe vivirse como una joranda de reivindicación "da consciencia cívica que debemos ter arredor dun tesouro que moi poucos pobos no mundo teñen, e que é dispoñer dun idioma do noso".

De su mano hemos repasado el origen de esta jornada festiva en el año 1963, por qué y quiénes deciden instaurarlo en el calendario coincidiendo con el centenario de la publicación de "Cantares gallegos" de Rosalía de Castro, obra con la que, nos recuerda Víctor Freixanes, "se da o primeiro paso do que chamamos rexurdimento da cultura galega".

También durante este encuentro radiofónico con el presidente de la RAG recordamos a María Victoria Moreno, figura a la que se dedica al Día das Letras Galegas este año.

