Vázquez Padín no volverá a llevar los presupuestos al pleno hasta que se firme un acuerdo previo

Hace seis meses el concello de Tui vivió una moción de censura que supuso un cambio de gobierno con el apoyo del Partido Popular. Un concejal díscolo, ya ex del PP, ha dejado al ejecutivo en minoría por lo que la aprobación de presupuestos está pendiente del voto afirmativo de un edil.

El regidor tudense, Carlos Vázquez Padín, dice que no llevará de nuevo las cuentas del año 2018 al pleno hasta que no se firme un acuerdo previo.

A Padín se le plantea una posible cuestión de confianza que no ve seria porque no hay un proyecto detrás.

El alcalde no ve con buenos ojos la actitud del PSdeG que dice parece no recordar los apoyos puntuales que su grupo, C21, le dio en el pasado. Por su parte en el Partido Popular el único error que ve es la lista que llevaron a las municipales en las que se incluía al ya ex del PP y que ha bloqueado los presupuestos.

