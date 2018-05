Vanesa Fernández, concelleira de Tráfico en Ponteareas: "Belén Villar tendrá que retractarse por haberme acusado de afán recaudatorio y por haber insinuado que yo ordeno a los agentes que multen más"

A partir de las 20h en Ponteareas uno de los temas que saldra a debate en el pleno municipal será la recaudación en multas de tráfico por parte del gobierno local.

Se avecina un pleno tenso. Hace una semana el Partido Popular presentaba un escrito en el registro municipal para pedir que la concelleira de Tráfico, Vanesa Fernández, explique las acusaciones al anterior alcalde, Salvador González Solla, en las que decía que el exregidor ponteareano había quitado multas a sus amigos, lo que jurídicamente es un delito de prevaricación.

En declaraciones a COPE, Fernández dice que ella se remite a un informe de la UDEF y que no va a retractarse por unas palabras que dice un organismo público. La responsable de Tráfico que en todo caso quien ha acometido una ilegalidad es la portavoz del PP, Belén Villar, al insinuar que ella le dice a la policía lo que tiene que hacer: "Ella será la que tenga que retractarse por haberme acusado a mí de afán recaudatorio y por haber insinuado que yo le doy orden específica a los agentes para que multen más. Eso me parece una acusación muy grave que la señora Villar no puede demostrar. Que se atenga a las consecuencias de sus declaraciones"

