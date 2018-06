SOS Sanidade Pública de Moaña convoca una concentración el domingo por el horario de verano del centro de salud

No les sirve en Moaña las medidas adoptadas por el SERGAS que finalmente solo cerrará la primera quincena de agosto por las tardes el centro de salud de este municipio.

El 24 de junio a las 20:30h se convoca una manifestación por SOS Sanidade Pública de Moaña para reivindicar que siga en pie el turno de tarde en el centro de salud la primera quincena de agosto. Desde el concello no están de acuerdo con perder este servicio y según Leticia Santos dice que la sanidad no puede depender de las reivindicaciones de los vecinos: "Lo que no puede ser es que tengamos que asumir recortes en nuestros derechos. Las personas que tengan cita de tarde tienen que seguir manteniendo ese derecho. No vamos a admitir ni mes y medio como venían proponiendo ni ahora quince días" sentenciaba la alcaldesa.

La manifestación irá desde la Plaza de Abastos hasta el concello.