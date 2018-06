Soraya Sáenz de Santamaría en Vigo: "El modelo a trasladar es el modelo de Galicia porque cuando las cosas funcionan bien conviene copiarlas"

La precandidata a presidir el Partido Popular ha llegado a Vigo y ha sido recibida ante la sede de la calle Príncipe con un ramo de flores.

Soraya Sáenz de Santamaría dice que es partidaria de abrir el partido para devolver el éxito al PP: "Es lo que funciona en Galicia y las cosas cuando funcionan bien conviene copiarlas" abogando por instalar el modelo del PPdeG a nivel nacional que sería hacer un partido de abajo a arriba.

En su visita a Vigo también ha dicho que quiere contar más con los presidentes autonómicos: "Quiero reforzar el Consejo Autonómico del Partido Popular porque presidentes como Alberto Núñez Feijóo tienen mucho que decir, ayudar y aportar"

En cuanto a los posibles enfrentamientos entre los precandidatos dice que "no va a hacer nada que le de una baza a Pedro Sánchez en el futuro" y añade que sus adversarios no son sus compañeros de partido sino Pedro Sánchez, los independentistas y los populistas.

"A Kennedy no lo maté yo"

Sáenz de Santamaría no cree en las teorías de la conspiración que dicen que tiene en su poder documentos que podrían comprometer a los dirigentes del partido: "Es muy grave lo que me pregunta. Le puedo asegurar que a Kennedy no lo maté yo", sentenció