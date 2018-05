La nutricionista Ana Laura Fariña nos aconseja no recurrir a dietas milagros ni productos que aseguran que vamos a tener un cuerpo diez de cara al verano

Empieza la recta final de cara al verano y muchos quieren ponerse en forma a contrarreloj. Nuestra nutricionista de cabecera, Ana Laura Fariña, recomienda ser pacientes y dice que es imposible perder mucho peso en poco tiempo de manera saludable.

La presión mediática, la publicidad y la presión social pueden hacernos caer en las dietas milagro o productos que no son buenos para nuestra salud: "Drenantes, productos para pérdida de peso, diuréticos que si no son controlados pueden darnos problemas. En cuanto a las dietas está muy de moda poner caras de famosos, algo que han llegado a denunciar porque no es verdad que ellos quisieran anunciar eso". apunta Ana Laura.

Los que llegan tarde a esta "operación bikini" ya tienen poco que hacer. Ana Laura Fariña aconseja ser pacientes y tener constancia en los hábitos saludables durante todo el año, no cuando empiezan los primeros rayos de sol.

