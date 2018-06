Los vecinos de Torrecedeira esperan una respuesta por parte del concello o de lo contrario seguirán con las movilizaciones

La Asociación de Vecinos del Casco Vello se da por satisfecho con el seguimiento de la manifestación de los vecinos de Torrecedeira. Más de 1.000 personas salieron a la calle para pedir más seguridad en esta calle.

Para Fiz Axeitos, miembro de este conjunto vecinal, el que los comerciantes cerraran sus negocios para unirse a las propuestas reivindica la seriedad del asunto. Considera que la movilización ha sido mayoritaria y espera una respuesta por parte del concello: "Si no tenemos respuesta volveremos a convocar y convocaremos lo que consideremos en cada momento. Está claro que no se ha solucionado todavía el problema y no vamos a parar hasta que se solucione cada uno de ellos" apuntaba este portavoz.

Apuntaba también Fiz Axeitos que es consciente de que se trata de una solución compleja y no se puede hacer de un día para otro por eso ofrecen un plan integral para la calle Torrecedeira.

¡ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA!