Las mascotas también generaron momentos emotivos tras la explosión registrada en la parroquia de Paramos

La explosión registrada en la parroquia de Paramos, a escasos kilómetros de la ciudad de Tui, deja un panorama "desolador" en este municipio. Esa era la palabra más repetida por los vecinos de la "zona cero" que vieron sus casas destruidas tras la explosión. Y es que fueron un total de 60 hogares los que se vieron directamente afectados por la detonación que se saldó con dos personas fallecidas y un total de treinta y siete personas heridas.

Una de las personas afectadas vivía en Madrid y vino tras conocer lo que había ocurrido En una entrevista con nuestro compañero, Pablo González, relataba que su padre no se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos: "Mi padre no estaba en casa, afortunadamente estaba en Pontevedra". Relata además cómo se enteró de lo ocurrido a través de la llamada de un amigo: "Me mandó una foto diciendo: Oye, ¿Esta no es tu casa?".

También describe cómo encontró "Chinita", una de las perras "de los muchos" canes que tiene su padre, cerca de 18 horas después de la explosión. El cachorro se encontraba "escondido" en el interior de la vivienda.