Indignación en Redondela con el Gobierno de España por no suprimir el peaje de Rande en el plazo previsto

Indignación es la palabra que define lo que sienten desde el concello de Redondela tras conocer que el Gobierno central no suprimirá el peaje de Rande en el mes de julio.

La teniente de alcalde, Carmen Amoedo, ha dicho en los micrófonos de COPE que no se puede cambiar el discurso una vez se llega al Gobierno y que Galicia se haya convertido en una comunidad autónoma de segunda porque ahora Pedro Sánchez le debe favores a los nacionalistas con los que pactó su investidura: "O que sí te podo garantir é que nos vamos a seguir os dereitos dos nosos veciños como fixemos ata agora. O que desde logo no vamos a facer e tener una postura no goberno e outra na oposición. As persoas antes de ser políticos primero teñen que ser persoas e que cando ti entras en política tes que estar para defender os dereitos dos cidadáns" sentenciaba Amoedo

Considera que el retraso del levantamiento del peaje es un agravio al municipio y pide coherencia en el socialismo gallego.

¡ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA!