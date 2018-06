Francisco Ferreira insiste en que el Val Miñor necesita un parque de bomberos para dar servicio a un área extensa y que en verano supera los 150.000 habitantes

No ha gustado en la Mancomunidad del Val Miñor el rechazo del Parlamento de Galicia a la creación de un parque de bomberos.

El presidente, Francisco Ferreira, dice que se trata de un área que en la temporada estival tiene 150.000 habitantes y con los servicios del GES no dan a basto.

Ferreira se ha mostrado sorprendido por la abstención del BNG en este asunto ya que considera que es ponerse de espaldas a una necesidad de la comarca: "Es una demanda vecinal que garantiza su seguridad y no entiendo como un partido como el BNG se pone de perfil en este sentido. Debería estar con el PSdeG y En Marea apoyando este parque de bomberos. Lo del Partido Popular no me sorprende"

Además, el presidente de esta Mancomunidad dice que este parque de bomberos no daría solo servicio al Val Miñor sino también a Oia, O Rosal y A Guarda.

