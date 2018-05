Eva García de la Torre, alcaldesa de O Porriño, sobre la supresión del paso a nivel: "No nos vamos a parar. Si no nos hacen caso tomaremos medidas más drásticas"

Todo el concello de O Porriño está convocado el día 1 a las 20h a una manifestación para exigir la eliminación del tren por el centro del municipio. Bajo el lema “Non ao tren polo centro do Porriño” la alcaldesa Eva García de la Torre exige al gobierno de España la eliminación del actual paso a nivel y el desvío de las vías que atraviesan el casco urbano.

La regidora quiere una solución para evitar una desgracia como la ocurrida en 2016. En COPE+Vigo asegura que si no les hacen caso, seguirán en la lucha: "Nos hemos reunido toda la corporación, con todas las asociaciones y los sindicatos para unirnos y que sea una concentración y movilización masiva. No nos vamos a parar. Si no nos hacen caso tomaremos medidas más drásticas" sentenciaba García de la Torre.

El gobierno local ha remitido hace un mes una carta al ministro, Iñigo de la Serna, para mantener una reunión, pero de momento no han obtenido respuesta.

PRESUPUESTOS

Eva García de la Torre está satisfecha con la aprobación de las cuentas después de seis años paralizadas: "El presupuesto ordena las cuentas públicas y las adapta a la situación actual". En esta ocasión servirá para regular la situación del empleo en el concello apuntaba la regidora porriñesa.

