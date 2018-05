"Estoy viva de milagro porque me cayó encima el tejado"

La explosión registrada a escasos kilómetros de Tui dejó cuantiosos daños materiales en numerosas viviendas. Una de las vecinas más afectadas explica a nuestro compañero Pablo González, como vivió ese momento: "Fue una onda expansiva trementa, me tiró hacia atrás y reventó todo". Visiblemente emocionada explica que está viva de milagro: "Me cayó el tejado, me cayó el otro tejado".

Las otras tres personas que se encontraban en la vivienda se encuentran bien según relata esta vecina que estaba acompañada de su abuela, de 88 años, su madre a la que "la ventana le dio en el cuello, pero se encuentra bien" y su hija pequeña. A la niña, explica esta madre, "le cayó el sofá encima, le hizo como un hueco y se metió debajo".

¡Escucha el testimonio de esta vecina de Paramos!