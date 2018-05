Enrique López Veiga, Pdte. Puerto de Vigo, sobre el anuncio de huelga de la estiba: "Espero que la sensatez prevalezca y se quede en una declaración de intenciones"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo considera que sería una "irresponsabilidad" y una "insensatez" la convocatoria de una nueva huelga en la estiba. Estas han sido las palabras de Enrique López Veiga en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre la convocatoria de nuevos paros en este sector, una huelga que anunció este mismo miércoles el sindicato mayoritario, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, tras un encuentro en Madrid.

Enrique López Veiga considera que "lo mejor para todos" es la firma de un convenio colectivo y apunta que "nadie le impide a Anesco, la patronal, y a los sindicatos negociar los términos de un acuerdo". Recuerda que "no dependen para nada de la legislación comunitaria" y señala que "lo único que tienen que hacer es no acordar cosas que sean contrarias a esa legislación".

Esta nueva preconvocatoria de huelga se debe a que los sindicatos consideran que la actuación del Gobierno Central desestabiliza al sector al no haber sacado adelante todavía el reglamento para desarrollar el decreto-ley de reforma de la estiba, que fue aprobado en el mes de mayo del pasado año. Una cuestión a la que también se ha referido López Veiga que considera que "decir que este Gobierno no ha hecho nada o que ha retrasado las cosas no es verdad".

