E.López Veiga:"La decisión de Rajoy es de una gran honestidad personal. El partido está bastante unido y no habrá cuchilladas o enfrentamientos, el tránsito será suave sin pánicos"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha pasado hoy por los micrófonos de Cope+Vigo donde ha valorado la decisión de Mariano Rajoy de abandonar la presidencia del PP nacional, tras prosperar la moción de censura que puso fin a mandato en el gobierno nacional.

Enrique López Veiga ha calificado la decisión como "una honestidad personal y elegancia innegable" y aunque la lamenta considera que "quizá se la más acertada". Si considera que no es justo el final que se marca en este momento en la carrera de Mariano Rajoy de quien ha recordado "tuvo que hacer frente a un país que le dejaron quebrado y que logró sacar adelante, evitando la intervención y situándolo en cifras económicas de crecimiento".

Sobre el periodo que se abre ahora en el partido, entiende que "será suave y que no habrá enfrentamientos". Personalmente apuesta por Alberto Núñez Feijóo como candidato a asumir la presidencia del PP nacional pero López Veiga recuerda que esa decisión se tomará en el congreso extraordinario que se convocará próximamente. "No habrá cuchilladas, ni pánico... el partido está bastante unido".

Sí ha recriminado, duramente, las palabras vertidas por Jose María Aznar del que ha recordado "ya he dicho muchas veces que no me gusta cómo actúa". El presidente del puerto vigués ha subrayado que "es increíble que venga a dar lecciones de corrupción. Nunca me han gustado los salvapatrias, sean de derechas o de izquierdas".

