Elena Muñoz, portavoz PP de Vigo: "Abel Caballero lleva once años priorizando la estética y no las necesidades de esta ciudad, las flores sobre la mejora de las tuberías"

La portavoz del grupo municpal del PP en el consistorio vigués, Elena Muñoz, se ha referido hoy a las obras que el gobierno local está acometiendo en la calle Venezuela, en las que se cambiarán las tuberías de microcemento que hay en ella, entre otras actuaciones.

Ha recordado que en el mes de febrero los populares denunciaron esta situación tras varias incidencias que trasladaron los vecinos de la calle. Por ello Elena Muñoz se ha congratulado que "al menos tome note de sus errores y rectifique para buscar soluciones".

En este sentido lamenta que siempre se llegue tarde y ha reiterado que son muchos los vigueses que a diario sufren cortes en el suministro "por roturas en las tuberías o reciben agua con mala calidad". Critica Elena Muñoz que "la realidad de este gobierno de once años es que se ha dado prioridad a la estética y no por lo necesario, se ha dado prioridad a las flores y no a las tuberías".

También ha valorado la información que señala que la Xunta da luz verde al informe que valora la posibilidad de modificar el PGOM de Mos, con el objetivo de que se pueda desarrollar en el futuro la Ciudad Deportiva del Real Club Celta de Vigo.

