El edil no adscrito y ex del Partido Popular se abstendrá en el pleno de Tui para permitir aprobación de los presupuestos

Tui aprobará previsiblemente sus cuentas para el año 2018. El alcalde, Carlos Vázquez Padín y el edil no adscrito y ex del Partido Popular, José Prada, han llegado a un acuerdo de tal manera que el "no" de Prada pasara a ser una abstención en el pleno que se celebre el mes de mayo.

El concelleiro no ha pedido nada a cambio de su abstención. En COPE+Vigo, el regidor tudense apunta que su actitud se debe al sentir de la ciudadanía y se ha mostrado contento por el cambio de postura y no convertir el municipio en una lucha de partidos.

Las cuentas superan los 8.000.000 de euros con los que se llevarán a cabo distintas medidas. A estos presupuestos también hay que sumar el millón de euros que ha solicitado el ejecutivo a la Diputación dentro del Plan Concellos donde se quiere instaurar una nueva fiesta: El Pacto de Tui.

El Tratado de Tui fue celebrado en 1137 entre Alfonso VII de León y Castilla y su primo, el infante Alfonso Enríquez. Un acto pacífico en que se delimita la frontera del Miño y se establece Portugal como reino independiente. Ahora Tui quiere recuperar ese pacto para ponerlo en valor y convertirlo en una fiesta más del municipio por las buenas relaciones que existen con Valença do Minho.

De momento la primera edición tendrá dos conciertos, el grupo gallego Son de Seu y a la portuguesa Teresa Salgueiro. Además, a pesar del poco presupuesto para esta primera edición Vázquez Padín ha vaticinado que se organizarán más actividades.