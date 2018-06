Ana Díaz, directora xeral Patrimonio Natural de la Xunta:" El sistema de control no ha fallado en ningún momento. En ningún caso nadie por encima de las 2000 personas pudo acceder a Cíes"

La directora de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, Ana Díaz, ha pedido disculpas a las personas que este fin de semana no pudieron viajar a las Cíes a pesar de contar con autorización y no poder adquirir un billete, porque se excedía el cupo diario de visitantes. Una cuestión que denunciaron desde alguna de las navieras.

La responsable de la Xunta ha manifestado que "el sistema en ningún caso ha fallado. Estaba bloqueadíasimo y previsto para que nadie por encima de esa cuota permitida pudiera acceder a las Cíes".

Nos ha explicado cómo funciona actualmente este sistema recordando que "la autorización en este momento es como una declaración de intenciones, pero si no compras el billete no se materializará". Explicó que en muchos casos las autorizaciones expedidas eran del 2 de junio y no se solicitó un billete hasta esto domingo aprovechando el buen tiempo. En este sentido Ana Díaz cree "que en las navieras no tuvieron en cuenta esta situación y no previeron bien el número de billete".

Aún así ha insistido en que "se ha explicado bien" y que en la página web qeuda claro que "son necesarios los dos requisitos: la autorización y la compra del billete". A partir del 1 de julio la autorización irá ligada a la compra de ese billete con un plazo máximo de dos horas.

