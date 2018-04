El alcalde de Nigrán, Juan González, peleará con sus siete concejales para ceder el proyecto del PXOM a otra empresa y no paralizarlo más tiempo

Nigrán aprobará previsiblemente el presupuesto esta tarde a partir de las 20h en un pleno con los votos favorables del gobierno, BNG y UCN. El alcalde Juan González agradece a estos dos grupos que aparten los intereses partidistas para que se actualicen las cuentas.

Otra cuestión que se tratará en el pleno es la cesión para la redacción del Plan Xeral Ordenación Municipal a otra empresa. González cree que es la opción más viable para no tener que empezar de cero: "No tenemos mayoría, tenemos siete concejales. En nuestras manos está hacer todo lo posible para que el PXOM vaya adelante. No hay otra posibilidad que la cesión, no hay otra salida, no existe. Por lo tanto, mi equipo y yo vamos a por todas"

Dice el regidor que desconoce la intencionalidad del resto de los grupos en cuanto a este asunto e invita a toda la ciudadanía al pleno para valorar directamente la discusión política.