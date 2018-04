Plataformas feministas se concentran en varias ciudades de la región en protesta por la condena impuesta a 'La Manada'

Tras conocerse la sentencia y a través de las redes sociales se han convocado concentraciones de protesta a las 20.00 horas en la plaza de Zocodover de Toledo por parte de la Plataforma 8M. Las convocantes lamentan que la justicia española "diga que no hay intimidación" en los hechos juzgados.

Han sido unas 200 personas las que se han reunido en la céntrica plaza toledana donde, entre otros lemas, se ha podido escuchar "no más manadas", "no tenemos miedo", "no es abuso, es violación", "no es un caso aislado, se llama patriarcado" o "esa sentencia es una vergüenza".

A las 20.30 se convocaba la concentración en la Plaza del Pilar de Ciudad Real por parte de la Asamblea Feminismos, con la consigna 'Tranquila hermana, esta es tu manada', donde se han reunido cerca de medio centenar de mujeres y hombres para denunciar que "no es abuso, es violación".

SALIR POR LA NOCHE SIN TEMOR

Los concentrados han reivindicado el derecho de la mujer a decidir sobre sus cuerpos, a salir por la noche sin temor y a que los hombres las agredan sexualmente y a que ser libres "porque no queremos ser valientes".

"Vosotros machistas sois los terroristas", "justicia patriarcal, justicia criminal", o el más coreado, "no es no", son algunos de los cánticos que se han escuchado en una de las concentraciones feministas que, con excepción del 8-M, se han celebrado en Ciudad Real.

En Guadalajara, la concentración se ha producido en el Paseo Fernández Iparraguirre a las 19.00 horas y hasta allí se ha desplazado la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, quien, en declaraciones a los medios, ha señalado, desde el respeto al poder judicial, que la sentencia "es bochornosa".

"LANZA UN MENSAJE MUY PELIGROSO"

De este modo, ha mostrado su indignación porque el fallo judicial "pone la carga de la prueba sobre la víctima" y deja "prácticamente libres a los agresores". "Lanza un mensaje muy peligroso a la sociedad y se legitima a los agresores porque parece que los delitos que cometen es porque una mujer les provoca", ha añadido.

La directora del Instituto de la Mujer ha reiterado que la sentencia "es inadmisible" y ha destacado que ha provocado una reacción "muy emocionante" en la sociedad española, por lo que ha confiado que decisiones judiciales de este tipo "no se vuelvan a producir".

También en la calle Carretería de Cuenca el Comando Violeta ha citado a las 20.00 horas a los manifestantes bajo el lema 'Hermana yo sí te creo' y allí se han podido leer pancartas que decían 'Esta es nuestra manada' o escuchar lemas como "ante su violencia, acción directa".

En el mismo sentido se han convocado concentraciones en Albacete impulsadas por la Red Feminista a las 20.00 horas en la Plaza del Altozano; o en la calle San Francisco de Talavera de la Reina a las 20.00.

