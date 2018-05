Nacho Vegas, La M.O.D.A. y más novedades musicales

Belén Montes repasa en el capítul número 15 de Tiempos Modernos las novedades de los festivales Primavera Sound y Palencia Sonora. Felicita los 59 años de Morrisey y baila al ritmo de las novedades de Clap Your Hands and say Yeah!, Nacho Vegas, The Kooks, Bastille, WAS, La M.O.D.A. y Mumford and Sons.