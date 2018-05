TIEMPOS MODERNOS

Florence and The Machine, The Morgans y más novedades musicales

En el programa número 13 de Tiempos Modernos Belén Montes repasa todas las novedades que nos llegan del WARM UP de Murcia, FIB, Tomavistas, Sonorama Ribera, Festival Ribera del Segura, Port América, Mediterranea Festival, Cooltural Fest, The Morgans y Florence and The Machine