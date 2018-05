Zidane: "No vamos a hacer el pasillo porque ellos no lo hicieron"

"Después del Mundialito para ellos no era importante hacernos el pasillo y alguno dice que ellos no estaban en la competición y es mentira, porque estaban en la Champions y hay que ganarla para disputar el Mundial, fueron ellos los que no lo hicieron y nosotros, con respeto, no lo hacemos porque ellos no lo hicieron", argumentó Zidane para explicar la razón por la que sus jugadores no harán pasillo en el Clásico al Barcelona pese a haber ganado LaLiga.