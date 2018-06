Toni Nadal, en Tiempo de Juego: "Me sigue emocionando y sorprendiendo que siga ganando una vez más"

Hablamos con el tío de Rafa Nadal tras el triunfo del balear en Roland Garros: "Las cosas han ido increíbles. Rafa ha jugado muy bien todo el torneo. Nos hemos asustado con los calambres y ahora que he hablado con él pensaba que se perdía la final. Se ha puesto o le han puesto demasiado fuerte el vendaje y no tendría tensión. Me sigue emocionando y sorprendiendo que siga ganando una vez más".