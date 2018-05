Sergio Ramos: "Le han metido presión al árbitro en el túnel, eso habrá hecho que haya pitado de alguna que otra manera en la segunda parte"

El capitán del Real Madrid habló del empate ante el Barcelona: "Un Clásico nunca es un partido cualquiera. Queríamos ganar al actual campeón y hemos hecho un partido muy bueno. Conociendo a Suárez he visto oportuno no tirar la pelota fuera. No estamos aquí para educar a nadie, para eso hay un árbitro. Le han metido un poco de presión al árbitro en el túnel, eso habrá hecho que haya pitado de alguna que otra manera en la segunda parte. Son justos merecedores de la Liga. Lo mismo me veo con Iniesta en unos años en China.