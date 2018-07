Rakitic, en Tiempo de Juego: "No me he alegrado de la eliminación de España, una gran parte de mi corazón es español"

El centrocampista croata fue el autor del penalti definitivo que les dio el pase a cuartos de final: "Muy contentos y orgullosos, pasar de estar manera da mucha fuerza. Dije a mi compañero antes de tirar 'tranquilo, que pasamos'. No me he alegrado de la eliminación de España, una gran parte de mi corazón es español"