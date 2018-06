Rafa Nadal, en Tiempo de Juego: "Ganaré en Roland Garros tanto como mis rivales, mi cuerpo y mi cabeza me permitan"

Tiempo de Juego encontró a Rafa Nadal en la cena de celebración de su undécimo Roland Garros: "Estoy emocionado, he recibido una ovación muy especial. Estoy agradecido a la vida, me esfuerzo y trabajo, y mucha gente lo hace, pero no ha tenido la suerte que he tenido yo. Estoy muy feliz con once Roland Garros, como también lo estaba con diez, con nueve, con ocho... Con lo conseguido, la temporada buena ya es, pero aún queda por delante. Si España llega a la final del Mundial, si Dios quiere, ahí estaré".