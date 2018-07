Paulino Granero, en Tiempo de Juego: "Ahora es el momento de buscar otra cosa después de 8 años magníficos en el CSKA"

Hablamos con el preparador físico de Rusia después de la eliminación en el Mundial y reconoce que dejará al CSKA: "Me siento orgulloso de mi equipo. Por la parte que me corresponde, estoy contento con lo que han hecho mis jugadores. Tenemos que controlar el balón parado. Me voy muy satisfecho del trabajo que se ha hecho. Era un sueño llegar adónde hemos llegado. Ahora es el momento de buscar otra cosa después de 8 años magníficos en el CSKA. Quiero dar las gracias a los medios de comunicación por cómo se han portado conmigo".