Pau Gasol, en Tiempo de Juego: "Tendrían que cambiar el nombre del torneo y llamarlo Rafa Nadal"

El jugador español volvió a estar en Roland Garros para ver otra victoria de Nadal: "Esta es mi octava final y el octavo Roland Garros que he visto, de los once. Es alucinante, es casi impensable pero Rafa lo hace normal, como una tradición. Lo que está consiguiendo es de extraterrestre, es extraordinario. Hay que valorarlo como lo que es, es su carrerrón, su mentalidad, como lo lleva… es lo que más me enorgullece. Felicitarle y a seguir. Tendrían que cambiar el nombre del torneo en un futuro y llamarlo Rafa Nadal porque lo que ha hecho es impensable e inasumible"