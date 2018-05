Paco López, en Tiempo de Juego: "Me he encontrado un vestuario tan entregado, que así es más fácil que salga todo"

Felicitamos y conocimos al entrenador del Levante, tras la victoria por 5-4 al Barcelona: "Me he encontrado un vestuario tan entregado que es fácil que las cosas salgan mejor. Cuando llegué al equipo sólo pensaba en el día a día, en el partido que tenía delante, y así se lo hice entender. Con el 5-4, casi, casi hubiera firmado el empate. Hubo un momento en mi vida que, por un momento personal, me vi en el momento de disfrutar de lo que tenía y no ansiar lo que no tenía".