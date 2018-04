Óscar Arias, en Tiempo de Juego: "Este tipo de resultados son dolorosos y generan alarmas, pero el Sevilla ha llegado a una final de Copa, ha jugado los cuartos de Champions..."

El director deportivo del Sevilla nos atiende en el Tramo Final de Tiempo para analizar la derrota del equipo hispalense en la Final de Copa del Rey: "El Barcelona es justo vencedor y nos ha superado claramente. Es difícil de entender, era el mismo once que luchó frente al Barça no hace muchas fechas y elimina al Manchester y la eliminatoria frente al Bayern. Hace dos días Valverde estaba cuestionado y ahora…en el mundo del fútbol se pasa del éxito al fracaso en un momento, pero estamos expuestos a eso. El Sevilla ha llegado a la final de Copa, a los cuartos de Champions aunque en la Liga no estamos en el puesto que queríamos. Este tipo de resultados son dolorosos y generan alarmas pero los datos son los datos. No es el momento de hablar de la continuidad de Montella. Y tampoco hablar de una posible dimisión de mi parte".