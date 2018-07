Koke: "Lopetegui era nuestro líder, Hierro ha hecho lo que ha podido"

El mediocentro falló uno de los penaltis ante Rusia: "No nos esperábamos esto, hemos hecho un gran partido y no nos merecíamos esto. Es fútbol pero estamos hundidos. Lo hemos dado todo. Teníamos la pelota pero ellos tenían once tíos metidos detrás. No se ha visto ese nivel de España que venía haciendo en otros partidos. Hoy estamos muy dolidos y hay que hacer reflexión. Lo hemos intentado dar todo en el campo. Más dolidos que nosotros no hay nadie, pedir disculpas y siempre el fútbol da revancha".