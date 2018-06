Juan Luis Larrea, en Tiempo de Juego: "Bajo mi mandato no he firmado nada, no tengo ni idea de qué viajes se me acusan"

El ex presidente de la RFEF responde, en Tiempo de Juego, a las acusaciones de Juan Luis Larrea de despilfarrar más de dos millones de euros en la organización de viajes a costa de la Federación: "Yo sólo recibí una invitación para ir al viaje de dos partidos a Rusia. No tengo noticia de con qué compañía se ha hecho o quién lo ha firmado. Pero es algo que se ha hecho toda la vida. A mí no se me puede acusar de esto. Bajo mi mandato no se ha emitido ningún céntimo, no he visto ninguna factura".